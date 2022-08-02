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Украинские боевики обстреляли ДНР 48 раз за сутки

Украинские боевики обстреляли ДНР 48 раз за сутки

Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 48 раз за прошедшие сутки, 2 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.

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