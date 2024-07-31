Подоляк: Киев не будет подтверждать поступление F-16 на Украину

Украина отказалась официально подтвердить информацию о прибытии истребителей F-16. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщило РИА «Новости».
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