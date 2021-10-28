Многие ругают Россию за унылые города, а я присмотрелась к Америке и пришла к неожиданному выводу

ПриколистыПолитикаМногие ругают Россию за унылые города, а я присмотрелась к Америке и пришла к неожиданному выводу 50 оттенков Нью-Йорка «У вас там все такое скучное: небо хмурое, здания невзрачные.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СВПо доносам ... многие мои друзья живущие как в Америке так и в Европе подтверждают , что доносительство - это постоянная практика на Западе , в отличие от нас Россиян поощряется всеми Властями и не считается зазорным.Аркадий ШацкийКакие то странные сравнения, похожи на опус сбежавшего диссидента.Юрий КолобродовЕсли сравнивать глубинку, то сравнение не в нашу пользу.Комментировать
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