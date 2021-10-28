Приколисты

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Многие ругают Россию за унылые города, а я присмотрелась к Америке и пришла к неожиданному выводу

Многие ругают Россию за унылые города, а я присмотрелась к Америке и пришла к неожиданному выводу

50 оттенков Нью-Йорка «У вас там все такое скучное: небо хмурое, здания невзрачные.

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Владимир СВ
По доносам ... многие мои друзья живущие как в Америке так и в Европе подтверждают , что доносительство - это постоянная практика на Западе , в отличие от нас Россиян поощряется всеми Властями и не считается зазорным.
Аркадий Шацкий
Какие то странные сравнения, похожи на опус сбежавшего диссидента.
Юрий Колобродов
Если сравнивать глубинку, то сравнение не в нашу пользу.

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