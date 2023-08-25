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Бойцы бригады «Невский» поблагодарили Подмосковный колледж «Энергия» за помощь

Бойцы бригады «Невский» поблагодарили Подмосковный колледж «Энергия» за помощь

РИАМО - 25 авг. Добровольческая бригада «Невский» от лица всех своих бойцов поблагодарила студентов, родителей и преподавателей Подмосковного колледжа «Энергия» за оказанную помощь», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

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