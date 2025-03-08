Роковые ошибки в бизнесе, которые приведут к провалу

Начало бизнеса — это не только амбиции, идеи и планы, но и масса подводных камней. Многие предприниматели сталкиваются с одними и теми же проблемами, которые в итоге приводят либо к серьёзным убыткам, либо к полному закрытию дела.
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