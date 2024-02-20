Вызывает рак и бесплодие: назван самый вредный напиток для женщин

Считается, что из-за большего количества пива у мужчин появляются женские очертания в фигуре. Означает ли то, что этот напиток безопасен для девушек? Хирург Александр Умнов подробно ответил на этот вопрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии