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Вызывает рак и бесплодие: назван самый вредный напиток для женщин

Вызывает рак и бесплодие: назван самый вредный напиток для женщин

Считается, что из-за большего количества пива у мужчин появляются женские очертания в фигуре. Означает ли то, что этот напиток безопасен для девушек? Хирург Александр Умнов подробно ответил на этот вопрос.

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