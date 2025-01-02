В Норильске самолёт выкатился за пределы полосы при посадке

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Москва — Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Норильска.
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