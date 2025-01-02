В Норильске самолёт выкатился за пределы полосы при посадке

Политика как она есть

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Москва — Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Норильска.