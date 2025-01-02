Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Очень хочется второго Трампа? Бизнесмен не политик несовместимые вещи и политиком никогда не станет, все время его бу...О хорошем человек...
  • Alex
    Наркоман рассчитывает получить оружие в обмен на зерно.Зеленский выслуша...
  • Tayanov Vitaliy
    Nado im vlomit' tak, chtob nikogda ne ochuhalis', gnidyБандеровцы устрои...

В Норильске самолёт выкатился за пределы полосы при посадке

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Москва — Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Норильска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх