Больше дичи: в России начали выращивать «мускулистых» фазанов

Российские ученые создают улучшенную технологию массового выращивания фазанов. Специалисты испытывают корма и биодобавки, изучают их влияние на птиц и яйца на клеточном уроне, чтобы в итоге получать больше ценного мяса.
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