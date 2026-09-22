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Царьград

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ОНН предсказала сокращение выбросов углерода до 2,2 тонны на человека

ОНН предсказала сокращение выбросов углерода до 2,2 тонны на человека

Автомобили выбрасывают более 20 млн тонн вредных веществ в год. В 2023 году количество электромобилей достигло 16 млн.

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