Экзотичные подкидыши: в Ялтинский крокодиляриум подбрасывают змей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Питоны, анаконды, королевские змеи (не путать с кобрами) – все эти милые животные попали в Ялтинский крокодиляриум от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев.