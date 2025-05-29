Кто действительно управлял США при Байдене: названо имя

ВАШИНГТОН, 29 мая, ФедералПресс. Во время неофициальной беседы с журналистами Project Veritas заместитель главы Национального комитета Демократической партии США Дэвид Хогг заявил, что в период президентства Джо Байдена значительное влияние в Белом доме оказывал Энтони Бернал – ближайший соратник жены президента Джилл Байден.