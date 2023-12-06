Спортсмен-колясочник попался на перевозке 20 килограммами мефедрона

В Татарстане силовики взяли инвалида-колясочника с 20 килограммами мефедрона В Татарстане силовики задержали инвалида-колясочника с 20 килограммами мефедрона, которые он взялся перевезти из Нижнего Новгорода в Иркутскую область.
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