Самые ожидаемые альбомы 2025 года: от The Weeknd до Пола Маккартни

Альбомы, выхода которых с нетерпением ждут слушатели во всем мире в 2025 году.Поп-гигантыFKA twigs — EusexuaДата релиза: 24 январяНовый альбом FKA twigs, по ее словам, создан под сильным впечатлением от сногсшибательных рейв-вечеринок, которые устраивают в странах бывшего Восточного блока.