Умер 99-летний почетный гражданин Перми Натан Смольников

Доцент кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Натан Смольников скончался в возрасте 99 лет.
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