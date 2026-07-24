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Царьград

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После ракетного удара по Кирову эксперт ПВО поднял острый вопрос: "Удивительно, что мы до сих пор к этому относимся спустя рукава"

После ракетного удара по Кирову эксперт ПВО поднял острый вопрос: "Удивительно, что мы до сих пор к этому относимся спустя рукава"

Киев атаковал Кировскую область. По официальным данным, целью было одно из местных предприятий. После произошедшего эксперт ПВО поднял острый вопрос: "Удивительно, что мы до сих пор к этому относимся спустя рукава".

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Комментарии
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ч
чак
Афзалова под суд, а Чайко усилить командование и защиту России.
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1 м.