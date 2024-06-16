Фанаты «Зенита» доставили бронежилеты бойцам СВО

Гуманитарную помощь получили военнослужащие Южной группировки войск В зону специальной военной операции фанаты «Зенита» вместе с президентом петербургского Фонда «Возрождение» Вячеславом Громовым и полпредом главы республики Удмуртия Валерием Просвирниным доставили средства бронезащиты.
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