В Иванове перед судом предстанут два иностранца за сбыт наркотиков

Дело передано в Ленинский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу.Прокуратура Ленинского района Иванова утвердила обвинительное заключение в отношении двух иностранцев, мужчин 22 и 30 лет, по уголовному делу.
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