С 2021 по 2025 год преподаватель и мастер производственного обучения пермского колледжа вносил в учебные документы фиктивные сведения о сдаче экзаменов, благодаря чему иностранцы, не посещавшие занятия, сохраняли статус студентов и незаконно находились в России.