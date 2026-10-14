С 2021 по 2025 год преподаватель и мастер производственного обучения пермского колледжа вносил в учебные документы фиктивные сведения о сдаче экзаменов, благодаря чему иностранцы, не посещавшие занятия, сохраняли статус студентов и незаконно находились в России.
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