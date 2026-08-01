Пакистан: по меньшей мере пять боевиков и один военный офицер были убиты в ходе вооруженных столкновений в ходе операций по обеспечению безопасности в районе Размак округа Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва ранее в тот же день.