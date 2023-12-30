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Как увидеть северное сияние, не вставая с кресла

Как увидеть северное сияние, не вставая с кресла

«Сноб» отправился в путешествие над Мурманской областью на самолете Superjet 100 полностью с бизнес-компоновкой, чтобы увидеть в иллюминаторе знаменитое свечение и понять, насколько это хорошая идея — кружить в небе в поисках северного сияния.

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