Как увидеть северное сияние, не вставая с кресла

«Сноб» отправился в путешествие над Мурманской областью на самолете Superjet 100 полностью с бизнес-компоновкой, чтобы увидеть в иллюминаторе знаменитое свечение и понять, насколько это хорошая идея — кружить в небе в поисках северного сияния.