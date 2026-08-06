Как новая Сирия ставит крест на стратегической глубине России Дамаск ведет переговоры с Вашингтоном о снятии последних крупных ограничений.
Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
опять лобызаются с сша
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1 м.
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Как новая Сирия ставит крест на стратегической глубине России Дамаск ведет переговоры с Вашингтоном о снятии последних крупных ограничений.
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