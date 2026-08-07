Военный эксперт Лямин: «Мекканское соглашение» отражает изменение баланса сил в регионе

Военный эксперт Юрий Лямин выразил мнение, что «Мекканское соглашение» Турции, Саудовской Аравии и Пакистана отражает изменение баланса сил на Ближнем Востоке и поиск Эр-Риядом новых партнёров в сфере безопасности.
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