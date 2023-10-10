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Главную коммунистку Тюмени вызвали на ковер в облдуму: «Не понравились мои выражения»

Главную коммунистку Тюмени вызвали на ковер в облдуму: «Не понравились мои выражения»

ТЮМЕНЬ, 10 октября, ФедералПресс. Главу фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамару Казанцеву вызвали на ковер к руководству комиссии по депутатской этике за грубые высказывания и критику выборов на заседании парламента.

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