На Украине заявили, что жители Харькова не выходят на работу из-за рейдов ТЦК

В Харькове мужчины перестали выходить на работу, опасаясь на предприятиях рейдов сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), сообщило украинское издание "Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии