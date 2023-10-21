Даже не думайте: Лукашенко грозит недругам Беларуси ракетным пальчиком

На совместных учениях в Мулино российский и белорусский контингент превышал всю польскую армию Дмитрий Родионов На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов У Белоруссии всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил президент республики Александр Лукашенко.