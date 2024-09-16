Утренний обстрел Белгородской области

Губернатор региона сообщил о восьми пострадавших. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии. «В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей», - написал Вячеслав Гладков в соцсетях.
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