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Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя «почистить печень»

Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя «почистить печень»

Галина Дударева, врач-гастроэнтеролог, выражает уверенность в том, что для достижения быстрого эффекта в вопросах улучшения состояния печени, не следует прибегать к экстремальным методам, таким как очищающие клизмы и капельницы.

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