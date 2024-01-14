Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя «почистить печень»

Галина Дударева, врач-гастроэнтеролог, выражает уверенность в том, что для достижения быстрого эффекта в вопросах улучшения состояния печени, не следует прибегать к экстремальным методам, таким как очищающие клизмы и капельницы.
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