Совфед обратится в международные структуры из-за убийства военкора Еремина

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Совет Федерации обратится в международные структуры после убийства военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, заявила председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.
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