В NORAD показали видео маневра Су-35 при перехвате у Аляски

Летчики Военно-воздушных сил США, наблюдавшие за полетом четырех российских военных самолетов рядом с Аляской 23 сентября, отметили небезопасные действия пилота Су-35С, который сопровождал бомбардировщик Ту-95.
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