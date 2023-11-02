Кабмин РФ: строящуюся трассу М-12 продлят до Тюмени

Строящуюся трассу М-12 решено продлить до Тюмени и переименовать ее в М-12 «Восток». Соответствующие изменения внесены в перечень дорог федерального значения и закреплены постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.
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