Кабмин РФ: строящуюся трассу М-12 продлят до Тюмени

Строящуюся трассу М-12 решено продлить до Тюмени и переименовать ее в М-12 «Восток». Соответствующие изменения внесены в перечень дорог федерального значения и закреплены постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.