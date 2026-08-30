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Несколько мирных жителей пострадали после ракетной атаки ВСУ на Белгород

Несколько мирных жителей пострадали после ракетной атаки ВСУ на Белгород

БЕЛГОРОД, 30 августа, ФедералПресс. Предварительно, несколько мирных жителей получили ранения в Белгороде в результате атаки ракетами со стороны ВСУ.

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