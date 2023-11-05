Известный российский предприниматель отреагировал эмоциональной статьей на печальный инцидент в аэропорту Махачкалы Дмитрий Виноградов На фото: школа для горских евреев, 1920 год (Фото: wики/ общественное достояние) Антисемитская акция в аэропорту Дагестана, случившаяся в прошлое воскресенье, по-настоящему поразила россиян, и такое событие требует не только в последовавшей реакции правоохранительных органов, но и общественного осмысления.
Михаил Гуцериев: Гнойник антисемитизма надо вскрывать, а не замазывать румянами демагогии
Комментарии
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Вячеслав Галимов
Дагестан , отреагировал на Несправедливость творящуюся в Палестине . А что касается антисемитизма , его достаточно в любой нации . Просто "чаша пока не переполнилась " , и виноваты в этом сами евреи . Прошу не считать моё мнение призывом к насилию .
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2 д.
Ольга Кожемякина
"Отреагировали" проплаченные наемники, а не народ Дагестана, не Дагестан!
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2 д.
Вячеслав Галимов
Вы живёте в Дагестане ? Или те кто громил аэропорт вам доклад сделали ? Или может вы им платили ?
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2 д.
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