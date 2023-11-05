Михаил Гуцериев: Гнойник антисемитизма надо вскрывать, а не замазывать румянами демагогии

Вячеслав Галимов

Дагестан , отреагировал на Несправедливость творящуюся в Палестине . А что касается антисемитизма , его достаточно в любой нации . Просто "чаша пока не переполнилась " , и виноваты в этом сами евреи . Прошу не считать моё мнение призывом к насилию .