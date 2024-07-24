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Парламентская газета

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Мариуполь возрождают всей Россией

Мариуполь возрождают всей Россией

«Мариуполю от Бердянска», — старательно выводит рабочий завода железобетонных конструкций на плите. Чтобы восстановить из руин самый разрушенный в ходе специальной военной операции на Украине город, таких плит нужны тысячи, тысячи и тысячи.

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