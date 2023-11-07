Музей на Образцова отметит 11-летие детской программой и лекциями

Еврейский музей и центр толерантности в Марьиной роще 12 ноября отметит 11-летие. Для гостей подготовлены яркие мероприятия: с 12:00 до 22:00 в музее пройдут детская программа, а также обзорные и тематические экскурсии для взрослых, лекция и внеклассные чтения.