Мэр Нью-Йорка собирается отменить постановление, запрещающее Кайри Ирвингу играть в домашних матчах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс собирается отменить постановление, которое запрещает разыгрывающему «Нетс» Кайри Ирвингу и другим невакцинированным спортсменам города играть в домашних матчах.

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