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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндон Миллер рассказал в суде, что его едва не застрелили в 2023 году

В январе 2023 года Миллер, на тот момент игрок Алабамы, стал участником перестрелки, в результате которой была убита Джамеа Харрис.

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