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Картошка, мясо и казачий плов. Как проходит большая продовольственная ярмарка в Барнауле

Картошка, мясо и казачий плов. Как проходит большая продовольственная ярмарка в Барнауле

С самого утра площадь Свободы заполнили горожане, которые пришли за продуктами, саженцами и фермерскими товарами.

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