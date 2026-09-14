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Депутат Чаплин рассказал арендаторам, как избежать проблем с долгами за ЖКУ

Депутат Чаплин рассказал арендаторам, как избежать проблем с долгами за ЖКУ

Арендаторам жилья важно заранее закреплять в договоре ответственность за оплату коммунальных услуг и проверять наличие задолженности собственника, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

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