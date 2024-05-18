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Певица Глюк’oZa задолжала российской налоговой более одного миллиона рублей

Певица Глюк’oZa задолжала российской налоговой более одного миллиона рублей

Наталья Ионова. Обложка © Telegram / Глюк’оZа Певица Наталья Ионова (Глюк’oZa) имеет долги перед российской налоговой более чем на 1 миллион рублей, неисполнение обязательств по платежам грозит артистке блокировкой банковских счетов и запретом на выезд за границу.

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Комментарии
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Nata
За  три копейки простого смертного ГНИ унавозит и оберет до последней нитки. А тут такие долги и только пальчиком погрозили и приятного отдыха пожелали. ПОЗОР.
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15 час.

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