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Путин Татарстанда пилотсыз җәмәгать транспортын сынап карарга кушты

Путин Татарстанда пилотсыз җәмәгать транспортын сынап карарга кушты

Татарстанда пилотсыз пассажир җәмәгать транспортын сынау буенча пилот проект гамәлгә ашырылачак. РФ Дәүләт Советы Президиумы утырышы нәтиҗәләре буенча тиешле йөкләмәне Россия Президенты Владимир Путин раслады, дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте.

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