Врач-терапевт Дельманова: эвкалипт является самым полезным комнатным растением

Эвкалипт признан одним из самых эффективных комнатных растений для борьбы с вирусами. Кроме него, миниатюрные цитрусовые, такие как мандарин, и хвойные деревья, например, можжевельник, помогают очищать и дезинфицировать воздух в помещениях, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова.