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Актрису Анну Твеленеву отдали в детдом, братьев забрали родственники — о ней вспомнили лишь после славы

Актрису Анну Твеленеву отдали в детдом, братьев забрали родственники — о ней вспомнили лишь после славы

Анне Твеленевой 77 лет, она живёт в Санкт-Петербурге и до сих пор выходит на сцену. О своей жизни актриса говорит ровно: ни о чём не жалеет.

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