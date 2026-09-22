"Это было убийство": друг семьи рассказал о расправе над Усольцевыми

Появляются новые детали, которые могут изменить ход расследования. Загадка семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края в прошлом сентябре, остается без ответа и порождает все больше вопросов.
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