В 13 регионах России улучшилась ситуация с бензином По данным сервиса-локатора АЗС Russiabase и данных по топливным картам, власти в ряде субъектов начали смягчать ограничения на отпуск бензина.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В 13 регионах России улучшилась ситуация с бензином По данным сервиса-локатора АЗС Russiabase и данных по топливным картам, власти в ряде субъектов начали смягчать ограничения на отпуск бензина.
Свежие комментарии