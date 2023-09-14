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Выстрелил в голову: жесткий инцидент с мужчиной поразил приморцев

Выстрелил в голову: жесткий инцидент с мужчиной поразил приморцев

В воскресенье, 10 сентября, в Приморском крае произошло серьезное происшествие. Житель Находки случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета.

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