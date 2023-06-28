Шестеркин о финале ЛЧ: «Эдерсон провел шедевральный матч, но мне больше Лукаку понравился. Тоже себя проявил в определенной роли!»

«Манчестер Сити» стал обладателем трофея, обыграв «Интер» в решающем матче (1:0). – А в футболе вы за московский «Спартак» болеете? – Я не так много смотрю футбол.
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