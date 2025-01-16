В Подмосковье для проведения крещенских купаний подготовили 195 мест

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. В Московской области в 2025 году подготовлено 195 мест для крещенских купаний, которые будут доступны россиянам в ночь с 18 на 19 января, когда отмечается праздник Крещения Господня.
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