Запрет на участие Ле Пен в выборах во Франции назвали политическим тупиком

NYT: запрет на участие Марин Ле Пен в выборах во Франции станет тупиком Запрет на участие главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах президента Франции в 2027 году может стать политическим тупиком.
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