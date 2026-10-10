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Регионы России

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HMD готовит смартфон Pulse 2T Pro с матричным экраном на задней панели

HMD готовит смартфон Pulse 2T Pro с матричным экраном на задней панели

Компания HMD готовит к выпуску новый смартфон Pulse 2T Pro, ключевой особенностью которого станет матричный экран на задней панели.

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