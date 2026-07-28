Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Забирайте сына и живите счастливо…Надоели!

Забирайте сына и живите счастливо…Надоели!

Марина стояла посреди гостиной, сжимая в дрожащих пальцах распечатанный бланк бронирования. Лист бумаги уже успел слегка помяться от того, как сильно она его сжимала.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Андрей с мамашкой своей эгоисты, раз привыкли жить и отдыхать за чужой счёт.
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1 м.
Элеонора Коган
правильно Марина сделала, что развелась с этим халявщиком. Пусть сам теперь свою мамочку обеспечивают. Зря Маринины родители сделали ему такой подарок.
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1 м.